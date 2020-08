Der rosarote Panther 2 (Originaltitel: The Pink Panther 2) ist eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2009. Der Film ist die Fortsetzung von Der rosarote Panther (2006).

In London wird aus der British Library die Magna Carta entwendet, aus der Kathedrale von Turin wird das Grabtuch von Turin gestohlen und in Kyōto wird das kaiserliche Schwert geraubt. An jedem Tatort hinterlässt der Täter eine Visitenkarte, die auf den berüchtigten Kunstdieb „Der Tornado“ schließen lässt.

Inspektor Clouseau, der zuvor von Dreyfus in den Parkuhrendienst versetzt worden war, soll nun zu Ermittlungen nach Japan geschickt werden, um den dortigen Behörden bei den Ermittlungen und der Suche nach den bedeutenden Kunstschätzen behilflich sein.

USA, 2009

Mit Steve Martin, Jean Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia, John Cleese, Lily Tomlin, Jeremy Irons u.a.

92 Min. – FSK 6