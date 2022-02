Der Rosengarten der Madame Vernet

Frankreich 2021

94 Minuten | FSK 6

deutsche Synchronfassung

Kulinarisches Kino | im Fokus: Partnerstadt Vienne

Eine kleine kulinarische Hommage an unsere Partnerstadt Vienne in Zusammenarbeit mit dem Referat für Städtepartnerschaften: Tartelettes, gefüllt mit Ziegenkäsecreme und Feigen + Kir Royal im Lux | Filmbeginn: 19:30 Uhr | Kombiticket: Film + Essen + Getränk: € 21,00 - emäßigt € 18,00 (im VVK bis 27.03.)

Diesem Film gelingen unvergessliche Bilder voller Lebendigkeit und Schönheit. Er erzählt mit großer Sorgfalt für seine Figuren, mit sanftem Witz und in einer berauschenden Farbenpracht die Geschichte einer starken, unabhängigen Frau. Der Rosengarten von Madame Vernet entführt uns in eine Welt voll kleiner Wunder – gefüllt mit dem Duft der Rosen aus dem Burgund.

Schon acht Jahre ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen mit der begehrten „Goldenen Rose“ ausgezeichnet wurden und das Geschäft florierte. Nun ist eine internationale Großzüchterei Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und Eves Blumenparadies von der Pleite bedroht. Da sie trotz allem die Arbeit nicht alleine bewältigen kann, stellt sie über ein Resozialisierungsprogramm Samir, Nadège und Fred ein. Die haben zwar von Botanik keine Ahnung, dafür aber andere Qualitäten. Aus dem Hochsicherheits-Zuchtimperium von Lamarzelle entführt Eve mit Hilfe der überrumpelten Neugärtner:innen eine der seltensten und kostbarsten Rosen der Welt. Jedoch muss sie bald feststellen, dass diese so unberechenbare Leben eine ganz andere Überraschung für sie bereit hält…

LA FINE FLEUR | R+B: Pierre Pinaud | K: Guillaume

Deffontaines | D: Catherine Frot (Eve), Fatsah Bouyahmed (Samir), Olivia

Côte (Vera), Marie Petiot (Nadège), Vincent Dedienne (Lamarzelle)