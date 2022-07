Der Rosengarten der Madame Vernet

Komödie Frankreich 2021 | Regie: Pierre Pinaud | mit Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot u.a. Länge: 94 Minuten | FSK: ab 6 Jahre

Eve führt eine Gärtnerei im französischen Burgund. Ihr Vater, ein Rosenmeister, hat sie von Kindheit an in die Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Seit dem Tod des Vaters führt sie allein die Rosenfelder und das mit Duftproben angefüllte Landhaus. Doch schon acht Jahre ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen mit der „Goldenen Rose“ ausgezeichnet wurden und das Geschäft florierte. Nun ist die Großzüchterei ihres Konkurrenten Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und Eves Blumenparadies von der Pleite bedroht. Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter…