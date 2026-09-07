Der rostige Robert und elf zufällige Zufälle

Autorenlesung für Kinder ab 6 Jahren:

Der Rostige Robert hat sich gerade von seinem letzten Abenteuer erholt, da wartet schon der nächste Auftrag auf ihn. König Obolus braucht wieder einmal die Hilfe des unschlagbaren Ritters: Ein grässliches Ungeheuer soll in den Fluten von Loch Nass sein Unwesen treiben. Mutig und voller Tatendrang machen sich der Rostige Robert und sein Knappe Knut auf die Reise. Doch ein ungeheuerlicher Sangesbruder, ein vielarmiger Feind und eine Fischsuppe mit Folgen sind nur drei von elf hinderlichen Hindernissen, die erst noch aus dem Weg geräumt werden müssen... Wer wird sich dem Rostigen Robert und seinem Knappen Knut diesmal in den Weg stellen? Ein spannender Roman aus der Ritterzeit mit verrückten Figuren, unglaublichen Dialogen und genialen Lösungen für skurrile Probleme.