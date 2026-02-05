Kann eine Katze einen Vogel ausbrüten? In diesem Theaterstück ist es jedenfalls möglich.

Es erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft, aber auch vom Loslassen und Wiederkehren, von Abschied und Neubeginn.

Der rote Max ist ein neugieriger, roter Kater und hält sich für die schlauste Katz. Zusammen mit dem etwas verschrobenen Künstler-Innenarchitekten Arthur lebt er in einem mobilen Paravent-Zimmer. Max schläft am liebsten und muss sich eigentlich um nichts kümmern, denn er ist bei Arthur rundum versorgt.

Eines Tages entdeckt Max ein Ei und ist hocherfreut über diesen Leckerbissen. Vorsichtshalber versteckt er das Ei in einem Kissen. Doch es wird entdeckt und Arthur erklärt ihm: "Wenn man das Ei ausbrütet, schlüpft ein kleiner Vogel heraus." Max denkt: "Um so besser - dann habe ich noch eine größere Mahlzeit!".

Der Vogel schlüpft aus und Max will ihn natürlich auffressen. Sein Herrchen verhindert dies und erklärt ihm: "Wenn man den Vogel füttert und ihn pflegt, wird er noch größer." Max denkt: "Um so besser! Noch eine größere Mahlzeit!"

Eines Tages möchte Max den Vogel endlich fressen. Doch Pipo ist jetzt groß und kann sich wehren. Die Beiden streiten miteinander und Arthur ist entsetzt. Pipo fliegt erst einmal davon und brint sich in Sicherheit.

Ob Max und Pipo doch noch Freunde werden?