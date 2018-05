Der Sandmann 4.0

Erstmals auf einer deutschen Theaterbühne wird ein echter Roboter eine Hauptrolle übernehmen!

Nathanael lebt mit seiner blinden Frau Clara in einem Haus, in dessen Keller sich eine geheimnisvolle Werkstatt befindet.

Vor langer Zeit kam dort Nathanaels Vater, der sich mit geheimnisvollen wissenschaftlichen Experimenten beschäftige, bei einem tragischen Unfall ums Leben. Seit diesem traumatischen Vorfall hat diesen Raum niemand mehr betreten. Eines Tages bekommt Nathanael von einem früheren Geschäftspartner des Vaters ein Päckchen voller optischer Linsen und Prismen. In einem beiliegenden Brief ist die Rede von „einem großen Werk“, vor dessen Vollendung der Vater wohl stand. Neugierig geworden, beschließt Nathanael entgegen der Warnung seiner Frau, den Ort seines Kindheitstraumas zu betreten. In dem verstaubten Keller findet er viele Gerätschaften und Aufzeichnungen des Vaters. Es zeigt sich, dass dieser an der Herstellung künstlicher Augen gearbeitet hatte. Nathanael sieht die Chance, Clarawieder das Augenlicht schenken zu können. Wie besessen beginnt er, die Arbeit des Vaters fortzuführen, ohne jedoch entscheidend voran zu kommen. Der Verzweiflung nahe entdeckt er eine seltsame Maschine: Einen Roboter…