Der Sandmann

Es ist ein Drama besonderer Art, wenn die Wirklichkeit unwirklich wird und Unwirkliches wirklich.

Ein schrecklicher Sandmann geht um und streut uns Sand in die Augen, um uns in den Schlaf zu zwingen mit schrecklichen Träumen. Ist das nur ein Traum oder geschieht es wirklich? Dem jungen Studenten Nathanael verschwimmt die Wirklichkeit vor Augen. Er erlebt Unglaubliches: Dunkle Gestalten suchen ihn heim, er verglüht in Liebe zu einer seltsamen Erscheinung, einem künstlichen Wesen voll Schönheit und Leere – Olimpia.

Findet der junge Student aus den künstlichen Welten wieder hinaus in die Klarheit der Wirklichkeit? Oder bleibt er versponnen in den magischen Bildwelten des Wahnsinns?

Die Inszenierung dieser zutiefst romantischen Erzählung aus dem Jahr 1816 stellt Fragen, die uns heute alle betreffen. Wie gehen wir um mit den verführerischen Bildern künstlicher Intelligenz, was geschieht mit uns, wenn wir uns in simulierten Welten verlieren und der Blick für die Wahrheiten der Realität abhandenkommt?

Das Theaterprojekt ist eine Kooperation der Kreuzgangspiele mit der Freien Schauspielschule in Hamburg.

„Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache hienieden.“