Der sanfte Weg zu Ihrer Gesundheit – Einführung in die 12 Mineralsalze nach Dr. Schüssler mit Nadine Bockmann

Liebe LandFrauen, liebe Interessierte, Dr. Schüßler arbeitete mit 12 Grundsalzen, die erst von seinen medizinischen Nachfolgern weiter erforscht und in die Homöopathie-Behandlungen mit eingeführt haben.

Die Schüßler-Salze sind seit über einhundert Jahren erforscht und mit der Therapie mit Schüßler-Salzen sind viele erfolgreiche Behandlungen durchgeführt worden. An diesem Abend bringt uns Apothekerin Nadine Bockmann die Schüßler-Salz-Therapie näher. Anmeldungen bei Kerstin Mönch unter Telefon 07946-3141 oder per WhatsApp. Wir freuen uns auf gesellige und unterhaltsame Abende, Gäste sind bei uns herzlich willkommen. Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. statt.