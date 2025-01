Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch (Ab 6 Jahren)

Eine kluge Geschichte, inszeniert von der Württembergischen Landesbühne Esslingen.

Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer und die Geldhexe Tyrannja Vamperl haben ein Problem: Es ist Silvesterabend, und beide konnten ihr Soll an bösen Taten für dieses Jahr nicht erfüllen. Jetzt droht der höllische Beamte Maledictus Made, ihre Seelen zu pfänden, sollten beide bis Mitternacht noch im Rückstand sein. In ihrer Not gehen die zwei Fieslinge aufs Ganze: Ein Zaubertrank soll ihnen helfen, in den letzten Stunden des Jahres doch noch alles ins Chaos zu stürzen. Doch ihre tierischen Mitbewohner, Kater Maurizio und Rabe Jakob, versuchen, sie zu stoppen. Es beginnt ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit, um die Welt zu retten. Michael Endes Zaubermärchen thematisiert auf lustige und magische Weise Profitgier und Technikgläubigkeit, stets schmunzelnd und ohne moralischen Zeigefinger.

Dauer: ca. 1 Stunde