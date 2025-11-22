Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch

Professor Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein großes Problem:

Sie haben ihr böses Jahres-Soll nicht erfüllt – und ausgerechnet am letzten Tag des Jahres droht ihnen der höllische Gerichtsvollzieher! In letzter Minute wollen sie mit einem gefährlichen Zaubertrank alles wieder gut – oder besser: böse – machen. Doch was sie nicht wissen: Zwei mutige Spione vom Hohen Rat der Tiere, der Kater Maurizio und der Rabe Jakob, haben sich längst auf leisen Pfoten und flatternden Flügeln in die Villa Alptraum geschlichen. Ein spannendes und turbulentes Abenteuer beginnt – und die Uhr tickt unerbittlich dem Jahresende entgegen …