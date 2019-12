Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch

Der Geheime Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannia Vamperl haben am Silvesterabend ein Problem: beide haben ihr Soll an bösen Taten für das vergangene Jahr nicht erfüllt. Sie werden zum Jahreswechsel von dem höllischen Gerichtsvollzieher Maledictus Made gepfändet werden, wenn sie ihren Rückstand an bösen Taten nicht doch noch aufholen.

Mit dem " Satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch " könnten sie sich noch retten, indem sie die Welt zugrunde richten.

Dies versuchen die beiden Abgesandten der Tierwelt, der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel zu verhindern...