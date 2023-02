Die Drei ??? - Das Ritual der Schlangen

Der Abend für große und kleine „Die drei ???“ Fans: Eine Kombination aus digital-animierter Comic-Lesung mit verschiedenen Stimmen und eigens dafür komponierter Musik.

„Die Drei ???“ sind Kult. Generationen sind inzwischen mit Justus, Bob & Peter in Rocky Beach auf Verbrechersuche gegangen. Dies ist der Abend für alle „Die drei ???“ Fans, egal ob Klein oder Groß. Christoph Tauber ist Texter und Zeichner der Graphic-Novel-Reihe „Die Drei ???“, die im Kosmos-Verlag erscheint. Tauber ist selbst bekennender „Die drei ???“-Fan und fasziniert das Publikum mit einer Kombination aus digital-animierter Comic-Lesung mit verschiedenen Stimmen und eigens dafür komponierter Musik. Ein Erlebnis für Kinder ab 10 Jahren und für Erwachsene.

Worum geht es in der Geschichte? Tränen, Chaos, Weltuntergang! Eine unheilvolle Prophezeiung versetzt die Teilnehmer des Schlangenrituals im Haus der Hexe Daphne de Vol in Angst und Schrecken. Und kurz darauf stiehlt ein Einbrecher die wertvollen Schlangen. Noch während die Drei ??? ermitteln, beginnt sich die Prophezeiung zu erfüllen … Christopher Tauber ist professioneller Comic-Zeichner und lebt in der Nähe von Frankfurt. Seit 2015 gestaltet er Originalabenteuer der „Drei ???“ in Form von Comic-Romanen (Graphic Novels) im Kosmos-Verlag. Inzwischen sind vier Bände der Serie erschienen.