Der Schattenwerfer

Schatten, diese schwarzen, seltsamen Etwasse!

Sie kleben dir an den Füßen wie Kaugummi. Du kannst nicht vor ihnen wegrennen, auch wenn du wirklich schnell bist. Du kannst sie nicht bedecken, und sie können Form, Größe und sogar Farben ändern! Woher kommen sie eigentlich, all diese Schatten? Was haben sie zu erzählen und wie sieht ihre Welt aus? Also eins ist schon mal klar: inaktiv und träge sind sie nicht!

Die Stuttgarter Zeitung urteilte: "Die Produktion des Tangram-Kollektivs [...] sprüht vor Ideen, Humor und überrascht mit Spieluhrmelodien. Dass die faszinierenden Spielereien auch eine zweite Ebene vermitteln, kommentiert ein Zehnjähriger nach dem heftigen Premierenapplaus: 'Als Schatten darf man sein Leben nicht selbst entscheiden.'" Oder doch?

Die erste Produktion der Absolventen des Stuttgarter Figurentheater-Studiengangs hat seit der Premiere 2019 auf vielen internationalen Festivals Furore gemacht. Schön, dass die Produktion nun endlich auch in Schwäbisch Gmünd zu sehen ist!