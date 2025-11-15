Die packende Erzählung „Der Schicksalsberg – Südtiroler Expedition ins Ungewisse“ handelt von der Faszination des Höhenbergsteigens.

Sie haben kein Mitleid verdient. Sie haben sich selbst dafür entschieden. Aus Freiheit und Liebe. 1991 bricht eine junge Südtiroler Expedition auf, um den Berg der Seelen zu besteigen. Es ist keine Erstbesteigung, keine Expedition der Rekorde. Fernab medialer Beobachtung ereignet sich das Unvorstellbare: Der Manaslu wird zu ihrem prägenden Schicksalsberg.

Es basiert auf einer Manaslu-Expedition, zu der eine Gruppe mutiger Südtiroler in den 1990er Jahren aufbricht. Der Autor und Sprechkünstler Philipp Falser: „In unserer heutigen Zeit schränken wir die Freiheit gerne ein, um mehr Sicherheit zu erlangen. Die Bergsteiger ziehen Freiheit der Sicherheit vor und bilden damit einen spannenden Kontrast, den es sich anzuschauen lohnt.“ Falser verleiht dem Hörspiel mit seinem eigenen Südtiroler Dialekt eine besondere Authentizität, dazu wird es live mit elektronischen und atmosphärischen Klängen von Raphael Berthold vertont.