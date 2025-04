Der Schippberg ruft - deine Karriere antwortet!

Orientierung, erste Kontakte, Workshops: All das bietet der Berufs-infotag Künzelsau am 17. Mai im Berufsschulzentrum am Schippberg.

Die Ausbildungsmesse ist längst ein fester Termin im Kalender. Unternehmen und Institutionen aus der Wirtschaftsregion Hohenlohe und dem Landkreis Schwäbisch Hall präsentieren sich auf dem gesamten Berufsschulgelände. Von Weltmarktführern über erfolgreiche Mittelständler bis zu renommierten Handwerksbetrieben ist alles dabei. Mit Live-Musik, Food Area und weiteren Attraktionen! Nutze die Gelegenheit und erhalte praxisnahe Einblicke in viele interessante Berufe.

Was dich erwartet: persönliche Gespräche mit Auszubildenden und Ausbildungsleitern interessante Workshops, in denen du praktische Fähigkeiten testen kannst Nachhaltigkeitsrallye mit tollen Preisen und Aktionen Foodarea zur Stärkung nach informativen Gesprächen Spannendes Rahmenprogramm mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Bildung. Beim Berufsinfotag ist jeder willkommen, der eine Ausbildung sucht, sich für regionale Unternehmen und Institutionen interessiert, einfach gerne Live-Musik hört oder etwas essen möchte.

Alle weiteren Infos (Geländeplan, Programm, teilnehmende Unternehmen, Fahrplan Bus-Shuttle, Workshops uvm.) und Film unter www.berufsinfotag.de