Der Schlagerprinz und Band

Taucht ein in eine Welt voller Spaß, Liebe, mit Gute-Laune-Musik und schillernden Pailletten-Anzügen… die einzigartige Show vom Schlagerprinz und seiner Band erfüllt Eure Sehnsucht! Holt die Glitzerklamotten raus und stylt Eure Frisuren: Mit überschwänglicher Laune erreicht Euch der Schlagerprinz und seine Band auf seiner „Willst du mit uns gehen” -Tournee und nimmt euch mit über die Wolken.Neun leidenschaftliche Musiker in Schlaghosen und Rüschenhemden bringen – nach Auftritten u.a. mit Guildo Horn, Beatrice Egli, Michael Holm, Rednex, Ross Anthony – Schlager, Spaß und Party zu euch und lassen die Bühne erbeben. Die fulminante Bühnenshow versetzt Euch direkt ins Wohnzimmer – Flowerpower und bunte Klamotten sind ein absolutes Muss!Für all diejenigen, die nicht genug bekommen können von legendären Schlagerhits, aufregenden Muster-Mixen und knalligen Farben: Lasst uns gemeinsam bei “Mendocino” das Tanzbein schwingen, bei “Es war Sommer” in Erinnerungen schwelgen und schließlich bei “Ti Amo” in den Armen liegen. Erhebt die Prosecco Gläser und freut euch auf zwei Stunden Rosa-Wölkchen Stimmung!