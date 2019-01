Der Schöne und das Biest

Helge Thun ist der einzige sprechende Deoroller der Welt, mehrfacher internationaler Preisträger der Zauberkunst und wirklich verdammt jung.

Sein großväterlicher Freund Heiner Kondschak, Zeitzeuge und einziger tanzender Wischmob der Welt, spielt so viele Instrumente wie er lange Haare hat und ist mindestens so alt wie er aussieht. !

Ihre ungeschriebene Vereinbarung lautet zwar »wenn einer von beiden stirbt, macht Helge alleine

weiter«, doch noch können Sie beide gemeinsam erleben mit ihrer Mischung aus preisgekrönter Zauberei, angeblich virtuoser Musik und gepflegter Improvisation, bevor Heiner ins Heim, Helge ins Bett und beide auf ihre internationale Frankreichtournee durch die Bredouille müssen.

Und wenn sich die beiden Scherzrivalen auf ihrem Comedy-Parforce-Ritt durch Kalau in einen Wettstreit um die Gunst des Publikums begeben, kann man sich nie so sicher sein, was alles passieren wird.