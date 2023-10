Der Schokoladenkuchen

Marionettenspiel für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren

im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen

Mit dem Stück Der Schokoladenkuchen wartet Puppenspieler Veit Utz Bross im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz auf: Der Schokoladenkuchen ist ein weiteres Stück aus der Feder des Autors Peter Kundmüller und gilt als Fortsetzung der etablierten Marionettenspiele „Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“, „Brezel-Brezel“ und „Die Heimkehr des Königs“. Auch dieses Stück spielt im alten Waiblingen – Prinzessin, Bäckerjunge, Königin und König, der vergessliche Zauberer, der bucklige Bäckermeister, der kleine Fuchs, die Katze Mika und die Großmutter spielen mit. Es geht darum, wer den besten Schokoladenkuchen backen kann, sonst will die Prinzessin nicht heiraten. Ja, da sind wir gespannt wie es ausgeht? Der Schokoladenkuchen (Figuren: Veit Utz Bross und Fritz Herbert Bross, Spiel: Veit Utz Bross, Bühnenbild und Kostüme: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.