Der reiche Bär zieht in eine Höhle im Simmerlgebirge ein. Die neuen Nachbarn benehmen sich höchst seltsam: Da kann was nicht stimmen! Vor lauter Angst, sie könnten ihn beklauen, verbarrikadiert er sich immer mehr in seinem neuen Heim. Bis der Schusch des Weges kommt und ihm die Augen öffnet.

Vorlesen und Malen mit den Freunden der Stadtbücherei, für alle Kinder ab 5 Jahren.