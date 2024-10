Der schwäbische Comedygipfel am 09. November 24 in der Carl-Julius Weber Halle in Kupferzell.

Mit Doris Reichenauer (bekannt durch Dui do on de Sell), Herrn Hämmerle alias Bernd Kohlhepp und „Die Schrillen Fehlaperlen“ – also die Creme de la Creme des schwäbischen Humors.

Ein echtes Gipfeltreffen der Comedy- bzw. Kabarettkunst erwartet das Publikum am Samstag, 09. November 2024 ab 20.00 Uhr in Kupferzell. Die Tickets zum Preis von 28,00 € gibt es bei der Hohenloher Zeitung, der Gemeinde Kupferzell, bei allen Reservix-VVK Stellung und unter: 0173-3004025, sowie unter: www.reservix.de

Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt und mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schier endlosen Energie alle Gäste in ihren Bann zieht, wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen und ausgelassener Stimmung. Ihre Beobachtungsgabe und ihr Gespür für die Komik des Alltags machen Doris Reichenauer zu einer Meisterin der Unterhaltung. Sie nimmt den Alltag aufs Korn und lässt dabei kein Auge trocken.

Der Comedian und Schauspieler aus Tübingen Bernd Kohlhepp ist längst zur Kultfigur im Südwesten geworden. Er ist ein Komödiant, ein Harlekin, ein Schelm, bei dem jede Geste sitzt. Die begabte wie vielseitige Hau-drauf-Maschine Bernd Kohlhepp liefert wahre Kabarett-Sternstunden ab.

Die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal besingen alles worüber man lachen kann: Die Gerüchteküche, Wehwehchen von Männlein und Weiblein, Leben auf dem Land, usw. Alles wird wieder humorvoll und schonungslos im dazu passenden Kostüm präsentiert. Ferdi (der Gitarre spielende Quotenmann) hat wieder einmal die Aufgabe, das Programm mit seinen „Liedern aus Männersicht“ zu bereichern.

Gemeinsam starten die sieben Künstler einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln des Kupferzellers Publikums. Ein Gipfeltreffen in dieser genialen Künstler-Kombination gab es noch nie. Dieser Abend wird sicher ein ganz besonderes Highlight für alle, die dabei sein können.