Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Gleich zwei Einblicke in die Historie: die Geschichte des beliebten und ehrgeizigen Dr. Jekyll spielt in London, 1886. Er experimentiert mit verbotenen Substanzen und verwandelt sich in die bösartige Ausgabe seiner selbst: Mr. Hyde.

Plötzlich wird London von bestialischen Mordfällen heimgesucht ...

Diese unglaublich spannend erzählte Darbietung gibt aber auch einen Einblick in die Geschichte des Schattentheaters, wenn auch in zeitgenössisch-medialer Form. Bis spät ins 20. Jahrhundert war Schattentheater vorwiegend Silhouetten-Theater. Mit ihrer fantasievollen Zeichentrickfilm-Schattenspiel-Bearbeitung in Vintage-Optik bringt die Mediabühne die bekannte Geschichte von Robert Louis Stevenson spannend und eindrucksvoll auf die Bühne. Die Schauspieler mit ihrer Sprechkunst und der aufwändige Soundtrack machen die Darbietung zu einem kurzweiligen Vergnügen.