London, 1886: Der beliebte, aufstrebende und ehrgeizige Dr. Jekyll experimentiert mit verbotenen Substanzen und verwandelt sich so in die bösartige Ausgabe seines Selbst: Mr. Hyde.

Plötzlich wird die englische Hauptstadt von bestialischen Mordfällen heimgesucht …

Robert Louis Stevenson übte mit seiner Novelle intelligent und subversiv Kritik an der viktorianischen Gesellschaft, deren unterdrückten Leidenschaften und moralischen Zwängen. Die horrible Doppelnatur von Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat seither in zahllose Comic-, Film- und Literaturfiguren Einzug gehalten. Aber wie kann man diesen Klassiker des Horrorgenres in neuem Licht zeigen?

Die Mediabühne Hamburg, die „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ bereits als preisgekröntes Hörspiel präsentierte, macht aus der Geschichte um die bekannteste aller gespaltenen Persönlichkeiten mit Trickfilmprojektionen und opulentem Soundtrack eine beeindruckende Animation-Novel, einen zeitgemäßen Thriller. Ihr von stimmlicher Eindringlichkeit angetriebenes, multimediales Projektionskunsttheater ist ein schillerndes Panoptikum, das zwischen Theater-Kino mit Live-Synchronisation und Hörspiel-Lesung mit Trickfilmen angesiedelt ist. Bei so viel suggestiver Kraft hört das Kopfkino gar nicht mehr auf zu rattern.