× Erweitern (c) Florian Model Stephan Szász (links) und Jo Ambros (rechts)

Der schottische Autor Robert Louis Stevenson schuf mit seiner Novelle „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ ein spannendes und meisterhaft erzähltes Stück Weltliteratur, das fesselnde Einblicke in die Untiefen der menschlichen Natur erlaubt.

Der eigentlich gutherzige Dr. Jekyll stellt in seinem Labor einen Trank her, der ihm helfen soll, seine gute Seite von der bösen zu trennen. Durch die Einnahme des Trankes kommt seine boshafte Seite zum Vorschein. Anfangs scheint Dr. Jekyll es noch zu genießen, Boshaftigkeit ausleben zu können. Jedoch entwickelt die Wirkung des Trankes schnell ungeahnte Formen.

Stephan Szász schlüpft in alle Rollen und zeigt dabei seine schauspielerische Wandlungs-fähigkeit. Jo Ambros transportiert mit seiner Musik die gesamte atmosphärische Bandbreite der Geschichte. Ihre Hörfassung des Horror-klassikers lässt die Zuhörer „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ völlig neu erleben.

Zu den Personen:

Stephan Szász absolvierte sein Schauspielstudium an der HMTM Hannover. Nach Abschluss wurde er zum Schauspieler des Jahres und besten Nachwuchsschau-spieler gekürt. Es folgten Engagements u.a. am Theater Bremen, Schaubühne Berlin, Nationaltheater Mannheim. Er war z.B. in „Faust“, „Ödipus“, „Dreigroschenoper „Jedermann“, „Don Carlos“ und in „Was ihr Wollt“ in Hauptrollen zu sehen. Seit 2000 steht er regelmäßig vor der Kamera. Neben vielen Engagements unterrichtet er auch an Schauspielschulen.

Jo Ambros studierte an der Hochschule für Musik in Würzburg und an der Musikhochschule Stuttgart Jazz und Populärmusik und schloss mit Auszeichnung ab. Er ist Gewinner des Landesjazzpreises Baden-Württemberg, hat bereits u.a. mit Yusuf Islam (früher Cat Stevens), Helen Schneider, sowie Max Raabe und dessen Palastorchester zusammen gearbeitet. Jo Ambros hat schon verschieden Hörspiele musikalisch untermalt – darunter Tom Sawyer & Huckleberry Finn für das Deutschland-radio, und Tyll (Daniel Kehlmann) für den WDR.