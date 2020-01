Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde

von Robert L. Stevenson / mit Stephan Szász und Jo Ambros / Lesung mit Musik

Der gutherzige Arzt Dr. Jekyll stellt in seinem Laboratorium einen Trank her, mit dem er das Böse vom Guten in der menschlichen Seele trennen kann. Durch die Einnahme des Trankes verwandelt er sich in sein boshaftes Alter Ego Mr. Hyde. Genießt Dr. Jekyll anfangs noch das Freiheitsgefühl, seine Boshaftigkeit ungehemmt ausleben zu können, verselbstständigt sich die Wirkung des Trankes jedoch. Die Verwandlungen passieren plötzlich und unkontrolliert. Ein verzweifelter Kampf von gut und böse beginnt…