Der Sittich

Komödie von Audrey Schebat mit Michaela May und Peter Prager

In der französischen Konversationskomödie geht es um zwei befreundete Ehepaare, bei denen das Verhalten des einen zum Katalysator für eine Wende in der Beziehung des anderen wird. Doch nur eines der beiden Paare ist auf der Bühne zu sehen, denn David sagt das geplante Treffen aufgrund eines Einbruchs in ihrem Zuhause ab. Catherines Garderobe, ihr Schmuck und ein echter Degas von ihrem Großvater seien weg. Seine Frau sei nicht da, er warte auf die Polizei.

Zuerst ist da nur Mitleid mit den Freunden, doch dann kommen Zweifel. Warum sollte man Damenkleidung stehlen? Und wo steckt Catherine? Eigentlich gibt es nur eine Lösung: Catherine hat David verlassen! Und dann stellt sich auch noch heraus, dass Catherine eine Person in ihren Plan eingeweiht hatte.