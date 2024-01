Hans ist der siebente und jüngste Sohn des Königs. Eines Tages ziehen seine sechs Brüder zur Brautschau in die weite Welt hinaus, doch kehren nie zurück. Nun liegt es an Hans, Heldenmut zu beweisen, den Abenteuerkoffer zu packen, das Pferd zu satteln und zur Suche nach seinen verlorenen Brüdern aufzubrechen. Seine Reise erweist sich jedoch als schwieriger und unbequemer als gedacht: Zum einen entpuppt sich sein animalischer Sidekick als ein höchst schreckhaftes und absolut abenteuerunwilliges Reittier, zum anderen findet er seine Brüder leider nicht in allerbestem Zustand. Ein Troll hat sie samt ihren Bräuten in Stein verwandelt. Um den dunklen Zauber zu brechen, muss Hans das Herz des Trolls vernichten, das dieser an einem geheimen Ort in seiner Höhle versteckt hält. Doch Hans ist im Glück, denn er begegnet einer gewitzten Prinzessin, die mit Scharfsinn und List dem Versteck des Trollherzes auf die Schliche kommt...

Die mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnete Graphic Novel "Der siebente Bruder oder Das Herz im Marmeladenglas" des norwegischen Künstlers Øyvind Torseter ist ein rasant irrwitziger Roadtrip durch eine düstere Märchenwelt voller skurriler Figuren. Ausgehend von Torseters Erzählung und Bildkomposition entsteht am Jungen LTT eine Performance über die zeitlose Faszination von Märchen, die mit Witz und Wagemut das 1x1 des Märchenerzählens erforscht und jegliche Prinz*essinnen-Klischees entlarvt.