Der Singende Superblock mit Patrick Bopp

„Aus voller Kehle für die Seele“ singen wir zusammen in den Sommer.

Eingeladen sind alle, die gerne singen: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft tun. „Aus voller Kehle…“ ist eine Verabredung zum Singen. Der Spaß steht im Vordergrund, Spaß am gemeinsamen Singen, Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Berührtsein, an Emotionen.

Wir treffen uns um 19 Uhr vor dem Merlin, gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Fassade vom Merlin projiziert. Unser Chorleiter ist Patrick Bopp (“Die Fuenf”, Das singende Gasthaus, Weihnachtssingen im Gazi-Stadion).