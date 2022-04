The Magic Mumble Jumble (NL)

The Magic Mumble Jumble sind zurück in Reutlingen. Nach zwei umjubelten Support-Auftritten für Bukahara und Rasga Rasga kommen sie nun für ihren ersten Headliner-Auftritt ins franz.K.

»Es passiert so viel Gutes, das ist doch geil! Wir leben in einer spannenden Zeit.«​ - sagt ​ Paul Istance der Songwriter und Bandleader​. The Magic Mumble Jumble ist schon immer eine Band mit positiver Message und wahrer Lebensfreude - und sie scheinen damit ins Schwarze zu treffen, denn der Tourkalender ist von April bis November bis oben hin voll! Ende 2019 spielten The Magic Mumble Jumble erfolgreich ihre erste Headliner Tour in Deutschland. ​ »Wir konnten unseren Augen nicht Trauen, die Leute strömten förmlich herein und jeder Club war voll!« - ​ so der Leadsänger. Aber das achtköpfige Ensemble teilt mehr als diese Lebenserfahrungen, nämlich eine ganz eigene Klangwelt aus Jazz, Pop, Indie und Folk und zwar geschüttelt, nicht gerührt. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seiner »Live-to-Love« Einstellung lässt Bandleader Paul Istance die Shows zu einem magischen Erlebnis werden, bei dem die Kluft zwischen Publikum und Band komplett verschwindet. Mit acht Singstimmen, Blasinstrumenten, Cello, Percussion, Piano, elektrischen sowie akustischen Gitarren und besonders viel positiver Energie, zieht the Magic Mumble Jumble die Menschen in ihren Bann. Alles an dieser Band ist echt: der Sound, die Message und die Menschen dahinter. Mit diesem authentischen Auftreten und dem Talent der Musiker erschafft die Band jedes mal aufs Neue eine Atmosphäre, in der sich der Zuschauer zugleich frei und verbunden fühlt.

Seit ihrer Gründung veröffentlichte die Band mehrere Singles und der Song "Home" erschien 2015 auf einer ​ Sony​ Compilation. Diesen Veröffentlichungen folgte 2016 ihr Debüt Album ​ “The Magic Mumble Jumble”​ - ein einzigartiger Live-Mitschnitt der Band zusammen mit mehr als 60 Musikern. Die CD wurde aufgrund der hohen Nachfrage schon mehrfach reproduziert. Im Herbst 2017 veröffentlichten sie die EP “We All Want Sunshine”​ mit der gleichnamigen Singleauskopplung und brachten daraufhin im November 2018, ihr erfolgreiches zweites Album ​ 'Show your Love’​ auf den Markt. Dieses Album nahm die Band zusammen mit dem Produzenten ​ Tom Gelissen​ auf (​Ennio Morricone, Woodkid, Armin van Buuren​). 2019 wurde THE MAGIC MUMBLE JUMBLE eine große Ehre zu Teil: Das “Burg Herzberg Festival” bat die Band die sensationellen Live Aufnahmen des Vorjahres zusammen als Live Album zu veröffentlichen. ​ “Live at Burg Herzberg Festival”​ ist ein Werk, dass natürlicher nicht sein könnte und und die stärkste Seite der Band zeigt: eine Live-Performance die ihres Gleichen sucht. Paul​ ​ Istance​ präsentiert ein kontinuierlich tiefgründiges und vielschichtiges Songwriting, das auch die gesellschaftlichen Themen unserer Zeit widerspiegelt. 2020 ist für ihn besonders aufregend und spannend, weil sich in unserer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht ein Wandel abzeichnet. ​ “Wir haben beispielsweise eine starke Nachhaltigkeitsbewegung. Menschen durch alle Schichten sind davon betroffen, sorgen sich um den Klimawandel und reagieren darauf im privaten Leben! Ich habe es noch nie erlebt, dass so viele Menschen an einem Strang gezogen haben. Ich bin stolz Teil einer solchen Zeit zu sein. Ist doch Wahnsinn! Times are changing!"