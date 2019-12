Der singende und klingende Bauernhof

Am Dienstag, 28. Januar, spielt das Theater Sturmvogel das turbulente Mitmachstück um 17.15 Uhr im Bürgerhaus Dettingen für Kinder ab 4 Jahren.

Die kleine Luca ist still und schüchtern. Da ist es gar nicht so einfach, wenn man auf den singenden und klingenden Hof von Bauer Bolle kommt, auf dem den ganzen Tag gesungen und getanzt wird. Kuh Stefanie liebt Chansons, Schwein Schwuz mag Country-Musik und Hahn Konstantin ist Rock'n Roll Fan. Doch dann fällt Bauer Bolle in den Teich und wird krank. Luca muss sich nun allein um den Hof kümmern, die Kuh melken und die Hühner füttern. Zum Glück helfen ihr die Tiere und die Kinder aus dem Publikum.