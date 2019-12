Das hässliche Entlein

Wie überglücklich ist die Entenmutter, denn endlich ist die Zeit gekommen: 5 gelbe, kuschelige Entenbabys schlüpfen fröhlich aus ihrem Ei in die bunte Welt.

Aber das 7. lässt lange auf sich warten! Doch jetzt rumort es heftig im überaus großen Ei und dann ist es endlich da: Das 6. Entlein. Aber was ist das? Es ist grau, unbeholfen und tollpatschig, so anders! So ganz und gar nicht entenmäßig! So beginnt die Geschichte des kleinen grauen Entleins, das immer nur dazu gehören wollte und so sein wie die Anderen. Aber zu guter Letzt findet es mutig den eigenen Weg.