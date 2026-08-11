Ein eindringliches Drama über die seelische Überforderung eines Jugendlichen - und eine Familie, die verzweifelt versucht zu helfen.

Der 17-jährige Nicolas ist kein unbeschwertes Kind mehr. Erwachsenwerden, das Abschlussjahr im Gymnasium, die Trennung der Eltern – alles ist zu viel für ihn. Er schwänzt die Schule und ist aggressiv. Der Umzug von seiner überforderten Mutter zu seinem Vater Pierre soll wieder Ordnung in das Gemüt des Sohnes bringen und ihm die Lebenslust zurückgeben. Doch ein missglückter Suizidversuch zeigt: Nicolas' Probleme sind ernster als angenommen.

Regisseur Holger Hauer und Bühnen- und Kostümbildnerin Anja Furthmann erwecken Florian Zellers Drama (Deutsch von Annette und Paul Bäcker) als emotional tiefgehende Inszenierung zum Leben. Das hochkarätige Ensemble um Hardy Krüger, Quentin Lopes, Alexa Maria Surholt, Nadine Menz, Holger Hauer und Paul Radke macht die komplexe Transitionskrise von Jugendlichen erfahrbar. Ein Theaterstück, das Bewusst­sein schafft und den Dialog über psychische Gesundheit eröffnet.