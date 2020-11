Der Sonnengesang des Franz von Assisi

Eine meditative Reise in Musik, Wort und Bild Musik: Frank Tischer Sprecher: Jürg Löw Gemälde: Antonia Cantalejo Wunderschöne Klänge aus Musik, Sprache und Naturgeräusche laden zu einer Reise durch den Sonnengesang vom heiligen Franziskus ein. Jede Strophe des Textes aus dem 13. Jahrhundert ist eine Huldigung an die Schöpfung und den Schöpfer und wurde von Frank Tischer liebevoll zu einer Meditation in Musik, Wort und Bild umgesetzt. » Mit einem ruhigen, mit Akzenten bereicherten Klangteppich im Präludium…