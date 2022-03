Der sozialökologische Fußabdruck unserer Ernährungsweise - Neu!

Wie viel Liter Wasser stecken in einem Schnitzel? Warum wird in Deutschland so viel Kaffee getrunken, obwohl dort keine Kaffeesträucher wachsen? An diesem Abend werfen wir einen historischen und geographischen Blick auf unser Ernährungssystem und wie es sich seit der Kolonialzeit entwickelt hat.

An konkreten Beispielen (u. a. Schokolade) werden das Fortwirken kolonialer Machtmuster im Lebensmittelbereich und strukturelle Herausforderungen für eine gerechte und nachhaltige Gestaltung des Ernährungssystems aufgezeigt.

Referentin: Dr. Birgit Hoinle

vhsrt in Kooperation mit EPiZ, Regionale Bildungsstelle Baden-Württemberg, Programm "Bildung trifft Entwicklung"