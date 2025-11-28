Der Spieleklassiker aus der Schweiz, der dem Laufspiel „Mensch ärgere dich nicht“ ähnelt, lässt sich in verschiedenen Varianten spielen.

Egal ob Dog Neuling oder Fan. Hier ist für jeden etwas dabei.

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

Freitag, 28. November 2025, 19 bis 22:30 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn Langenburg

Anmeldung unter

Themenabend „Der Spieleklassiker Dog in verschiedenen Varianten“

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218