Der Stadtseniorenrat lädt ein:

Tom Vuks erster Roman ist eine Chronik der Entwurzelung "Es ist die Geschichte meine Vaters, die er mir nie erzählt hat". Geboren wurde Vuk als Sohn eines kroatischen Vaters und einer deutschen Mutter. Die Lesung steht im Zeichen einer Spurensuche nach der eigenen Herkunft. Wenn über Zugewanderte gesprochen wird, steht die Integration der Menschen in unserer Gesellschaft im Fokus. Doch bevor man Wurzeln in neuer Erde schlagen kann, muss man sie aus der alten Erde herausreißen. So brachte jede Gastarbeiterin und jeder Gastarbeiter ein halbes Leben aus der Heimat mit - Geschichten, von denen wir kaum etwas wissen. Geschichten, wie sie der Roman "Josip" erzählt.

Als Josip mit einem der ersten Gastarbeiterzüge in Stuttgart ankommt, bringt er außer Speck und Apfelstrudel auch eine eigene Geschichte mit. Seine Vorfahren erlebten den kroatischen Bauernaufstand, den Kampf an der russischen Front im Ersten Weltkrieg, die Gründung Jugoslawiens und das Leben als Partisan im Zweiten Weltkrieg. Dabei ist Josip seit seiner Jugend bemüht, sich dem archaischen Leben und den Fehden in seiner Familie zu entziehen. Er erlässt das heimatliche Zagorije; auf seinem Weg liegen seine erste und zweite Liebe, eine Wahlfamilie, aber auch Vorbilder die ihn enttäuschen und dazu zwingen, einen Weg für sich ganz allein zu finden.