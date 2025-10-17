Der standhafte Zinnsoldat – kein Kindermärchen Claudia Rak-Oelschlegel, Wolfgang Kammer.

Es ist eines der bekanntesten Märchen von Hans Christian Andersen, die traurige Geschichte von dem einbeinigen Zinnsoldaten und der ebenfalls nur auf einem Bein stehenden niedlichen, kleinen Tänzerin: Beide halten sich fürchterlich streng an die ihnen jeweils verordnete Etikette, beide bleiben Sie stumm, und genau dadurch verpassen sie beide die Liebe und das Leben.Ein Paar, sie ist Tänzerin, er Puppenspieler, widmet sich genau diesem berühmten Text. Mit ihren jeweiligen Darstellungsmitteln versuchen sie, ihn so wirkungsvoll wie möglich auf die Bühne zu bringen. Doch sie haben höchst unterschiedliche Vorstellungen, Einigungen fallen schwer. Und auf merkwürdige Weise wirken ihre Bemühungen auch auf ihre eigene persönliche Beziehung zurück …