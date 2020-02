Der Staub der Zeit

In seinem poetischen Melodram erzählt der Meisterregisseur Theo Angelopoulos von einer Liebe vor dem Hintergrund eines halben Jahrhunderts europäischer Geschichte. In poetischen Bildern zeichnet Regiealtmeister Theo Angelopoulos ein historisches Panorama, bei dem eine Vielzahl politischer Ereignisse und Umbrüche den Hintergrund für eine große Liebesgeschichte bilden.

Griechische Filmtage im Theater tri-bühne

Wie reagieren die Filmemacher künstlerisch auf die aktuelle Lage in Griechenland? In Kooperation mit Kalimera Deutschland funktionieren wir den Theatersaal zum Kino um und präsentieren Ihnen so sehenswerte wie anspruchsvolle griechische Filme.

Drama, D/GR 2008, 125 Min., OmdtU.