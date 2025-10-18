Der Sturm. Komödie von William Shakespeare

Papiertheater Fachwerkhaus.

Prospero, Herzog von Mailand und Magier im Selbststudium, wird von seinem Bruder Antonio entmachtet: Mit Hilfe des Königs von Neapel, Alonzo, setzt Antonio Prospero mit seiner Tochter Miranda aufs Meer aus. Sie stranden auf einer Insel, die von dem Luftgeist Ariel und dem bösen Caliban bewohnt wird. Fünfzehn Jahre später bringt Prospero Alonzos Schiff an der Insel zum Kentern.

Alonzo, sein Sohn Ferdinand und Antonio befinden sich nun in Prosperos Hand. Mit Ariels Hilfe vereint Prospero Miranda und Ferdinand, verhindert zwei Mordkomplotte, bereitet ein Festmahl, hängt die Wäsche auf, schafft ein Schiff und die Mannschaft herbei, verzeiht großmütig allen Bösewichtern und entlässt Ariel in die wohlverdiente Freiheit.

Die bildreiche Inszenierung ist spannend bis zur letzten Minute – und live gesungen wird auch! Ab 12 Jahren.