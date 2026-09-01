Vorstellung für Schüler:innen : Wiederaufnahme der Komödie von William Shakespeare, gespielt von der Wilden Bühne. Eine kleine Insel, von Musik durchflutet, von Geisterwesen besiedelt. Hier trägt die selbst ernannte Elite des italienischen Stadtstaates Mailand und des Königreichs Neapel seine politischen Intrigen aus. In diesem Versuchslabor werden unsere gesellschaftlichen Fragen auf komödiantische Weise verhandelt: Unterdrückung und Ausbeutung indigener Völker, die Frage nach dem idealen Staat, Habgier, Gewalt gegen Frauen und Außenseiter, Wandel der Geschlechter und der Rausch der Macht und des Alkohols.

Die Wilde Bühne hat sich Shakespeares Sprache auf ihre Art angeeignet und bringt Prosperos Zauber auf die Bühne des Kulturwerks.

Es spielt das Ensemble der Wilden Bühne.

Regie: Rüdiger Erk