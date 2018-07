Der Stuttgarter Radelthon

× Erweitern Stuttgart soll zum Kirchentag Fahrradstadt werden

Am Samstag, 4. August fahren wir mit Martin Munz am S-Bahnhof Leonberg um 9.00 Uhr zur großen Schleife rund um Stuttgart los.

Über das Glemseck kommen wir zum Katzenbacher Hof, wo wir in die eigentliche Strecke einbiegen, der wir nun gegen den Uhrzeigersinn folgen.

Gegen Mittag ist eine Einkehr am Neckar geplant.

Bitte trotzdem für unterwegs Vesper und genügend Getränke mitnehmen.

Wem die gesamte Strecke zu lang wird, der kann unterwegs immer wieder in U- bzw. S-Bahn umsteigen.

95 km, ca. 900 Höhenmeter

Am Ende besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr am Bärenschlössle oder am Katzenbacher Hof.