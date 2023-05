USA 2023

Regie: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Laufzeit: 92 min.

FSK ab 6

Die beiden Brüder Mario und Luigi sind Klempner in Brooklyn, einem Stadtteil von New York. Bei ihren unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung werden sie urplötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen im Labyrinth des magischen Königreichs der Pilze, das von Prinzessin Peach regiert wird. Dort werden sie voneinander getrennt. Mario muss sich auf eine abenteuerliche Reise begeben, um seinen Bruder wiederzufinden. Begleitet und unterstützt wird er dabei von der Prinzessin und von Toad, einem Pilz, der sprechen kann. Aber es gibt da jemanden, der verhindern will, dass Mario seinen Bruder in die Arme schließen kann: der rücksichtslose, feuerspeiende Browser, eine schildkrötenartige Kreatur, die außerordentlich stark und ausgesprochen habgierig ist…

Der Super Mario Bros. Film basiert auf den Videospielen der japanischen Firma Nintendo.