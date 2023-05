Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte

Frankreich 2023

Regie: Guillaume Canet

Besetzung: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic, …

Laufzeit: 112 min.

FSK ab 6 (Bedrohung)

Endlich wieder ein Asterix-und-Obelix-Realfilm. Nach über zehn Jahren kommen die beliebten Gallier endlich wieder in einer Realverfilmung zurück auf die Leinwand. Diesmal schlüpft der Regisseur selbst in die Rolle von Asterix, die bisher von Gerard Depardieu übernommen wurde.

50 vor Christus. In China ist es zum Staatsstreich gekommen. Prinz Deng Tsin Qin hat die Herrschaft übernommen; die Kaiserin befindet sich in Gefangenschaft. Ihre Tochter, Prinzessin Sass-Yi, konnte mit Hilfe ihrer Leibwächterin und der Unterstützung eines Händlers gerade noch entkommen und landet in Gallien. Hier will sie Asterix und Obelix um Hilfe bitten, den Thron zurückzuerobern. Diese zögern nicht und begeben sich sofort auf Rettungstour nach China, schließlich sind sie dank des Zaubertranks mit enormer Stärke ausgestattet. Als der römische Kaiser Julius Cäsar davon erfährt, versucht er ebenfalls, mit seinem Heer die Gunst der Stunde zu nutzen und zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die ägyptische Regentin Cleopatra allerdings eilt den Galliern zur Hilfe.

Ursprünglich sollte der Film in China gedreht werden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten dann aber nach Frankreich und Marokko verlegt.