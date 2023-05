Roter Himmel

Deutschland 2023

Regie: Christian Petzold („Barbara“, „Transit“, „Undine“)

Besetzung: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt, ...

Laufzeit: 103 min.

FSK ab 12

Sommer an der Ostsee. Es ist heiß und trocken, zu trocken, denn seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. In einem abgelegenen Ferienhaus zwischen Wald und Meer wollen die beiden Freunde Leon und Felix eine Auszeit verbringen: Der eine will an seinem zweiten Buch arbeiten, der andere künstlerisch kreativ sein. Doch dann ist das Haus bereits von Nadja belegt. Felix‘ Mutter hat es ihr vermittelt. Damit haben er und Leon nicht gerechnet, zumal Nadja auch einen Freund, den Rettungsschwimmer Devid, mitgebracht hat. Die vor allem von Leon erhoffte Ruhe ist dahin. Er ist hochgradig genervt, verfolgt sein unvollendetes Manuskript ihn doch auf Schritt und Tritt, erst recht, weil in ein paar Tagen sein Verleger hier eintreffen wird und es lesen und begutachten will. So lässt die gute Laune der drei anderen seine eigene immer schlechter werden. Konzentrationswille und unbeschwerte Urlaubsfreuden wollen hier nicht so recht zusammenpassen. Die Beziehungen zwischen ihnen entwickeln sich zu einer magischen Intensität. Eifersucht, Empfindlichkeiten und Spannungen häufen sich. Und dann beginnt auch noch der Wald zu brennen. Der Himmel färbt sich rot und bald regnet es Asche. Schneller, als sie geahnt haben, werden die vier von den Flammen eingekesselt. An Flucht ist nicht zu denken. Und so wie ein Funke wohl genügt hat, die ausgetrockneten Wälder um sie herum in Brand zu setzen, geschieht es den jungen Menschen mit ihren Gefühlen, Hoffnungen und mit der Liebe…

Ein Melodram, in dem erst Naturgewalten die wahren Gefühle entfesseln. Ein Film im Schwebezustand zwischen Symbolik und Realistik. Künstlerdrama und kluge Parabel, Komik und Tragik zugleich.