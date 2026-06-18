Na toll, die Oma hat das Internet kaputt gemacht! Und zwar das ganze Internet, auf der ganzen Welt.

Dabei sollte Tiffany doch eigentlich auf die Oma aufpassen. Und der Opa kann es auch nicht reparieren, denn er hat sein Werkzeug nicht dabei. Sogar Tiffanys Geschwister Max und Luisa kommen mal aus ihren Zimmern, nur um sich zu beschweren: Zocken geht nicht mehr, Chatten geht nicht mehr, selbst Musik hören wird schwierig. Ohne Internet kann man ja schließlich gar nichts mehr machen! Oder vielleicht doch?

Was zunächst für großen Unmut und Langeweile sorgt, wird schnell überraschend komisch. Denn ohne Internet passiert etwas Seltsames: Alle haben auf einmal Zeit. Und nach und nach wird es doch noch ein ziemlich schöner Tag.

Marc-Uwe Kling, Autor der Känguru-Chroniken, schreibt mit Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat eine herrlich absurde und lustige Geschichte darüber, wie Familie nochmal geht, so ganz analog und alle zusammen.

Ein Live-Hörspiel für Kinder ab 6 Jahren und alle darüber hinaus. In Kooperation mit der Stadtbibliothek Stuttgart.