Der Tag des offenen Denkmals® - Ohrerhüller und Harles Sänger

Wer den Tag über bereits die beeindruckenden Baudenkmäler Dinkelsbühls und seiner Umgebung bewundert hat, darf sich am Nachmittag noch über musikalische Denkmäler unserer fränkischen Heimat freuen.

Mit den Dürrwanger Harles-Sängern ist eine in unserer Region bestens bekannte Formation zu Gast, welche ihr Publikum seit langem mit viel Witz in Musik und Text überzeugt. Auch die Ohrerhüller bringen frischen Wind in die Volksmusik und sind seit einigen Jahren im südlichen Landkreis Ansbach anzutreffen. Für Dinkelsbühl machen sie eine Ausnahme und verlassen ihr natürliches Habitat, das Wirtshaus, um uns die fränkische Lebensfreude auf der Freilichtbühne näher zu bringen.