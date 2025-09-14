Der Tag des offenen Denkmals®

Tag der offenen Tür im „Ort der Musik und Begegnung Dinkelsbühl – Carl-Fortunat-Haus“

ab 11 Uhr Spitalhof

09:00–17:00 Uhr Öffnung der St. Paulskirche, Nördlinger Str. 2

10:00–12:00 Uhr Öffnung des Skulpturengartens Christ, Alte Promenade 2

10:00–16:00 Uhr Öffnung Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14

ab 11:00 Uhr DINKELSBÜHLpur – autofreie Altstadt

ab 11:00 Uhr Traditionelle Weinschänke der Patenstadt Edenkoben, Spitalhof

ab 11:00 Uhr Informationsstand des Historischen Vereins Alt Dinkelsbühl e.V., Altrathausplatz

ab 11:00 Uhr Faktencheck Mittelalter – jetzt wird mit Mythen aufgeräumt

Mit Vorführungen für kleine und große Besucher, Innenhof Haus der Geschichte

ab 11:00 Uhr Historische Spielhölle im Rothenburger Torturm, veranstaltet durch die Freunde Historischer Spiele e.V., Zugang über die Freitreppe imSpitalhof

ab 11:00 Uhr Offenes Atelier ART+FARBE, Malen in und an der Stadtmauer im idyllischen Alten Bauhof

ab 11:00 Uhr Öffnung Kinderzech-Zeughaus, mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken, Bauhofstraße 43

11:00-16:30 Uhr Öffnung Historischer Dachstuhl, Roßbrunnengasse 10

ab 12:00 Uhr Öffnung des Denkmals „Elsasser Gasse 22“ veranstaltetdurch Pro Altstadt Dinkelsbühl e.V. mit Kaffee und Kuchen und Aktivitäten für Kinder

13:00-16:30 Uhr Infostand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, vor dem Gebäude Roßbrunnengasse 10

13:00-16:30 Uhr Öffnung Parkwächterhäuschen im Stadtpark

13:00-16:30 Uhr Infostand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Parkwächterhäuschen

14:30–16:30 Uhr Öffnung der Heilig-Geist-Kirche, Dr.-Martin-Luther-Straße 8

15:00–17:00 Uhr Öffnung des Skulpturengartens Christ, Alte Promenade 2

Ausreichend Parkplätze sind vor den Toren der Altstadt ausgewiesen.

Die Veranstaltungen und Führungen an diesem Tag sind kostenfrei.