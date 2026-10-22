Der Tartüff – eine düstere Komödie, die satirische Schärfe mit existenziellen und gesellschaftlichen Fragen verbindet.

Ein rätselhafter Fremder dringt in den Alltag einer angesehenen Familie ein und zwingt sie, sich ihren dunkelsten Seiten zu stellen. Mit der Macht seiner Worte und einer nur scheinbaren Tugend gelingt es dem Tartüff, die Vernunft zu untergraben, den Glauben für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren und grundlegende menschliche Werte zu verdrehen.

Mit seiner Komödie in 5 Akten hielt Molière der Heuchelei und den gesellschaftlichen Konventionen einen Spiegel vor – in einer ebenso bissigen wie zeitlos aktuellen Satire.

Die Premiere von »Der Tartüff« eröffnet das 17. Stuttgarter Europa Theater Treffen (SETT 2026). Mehr dazu in den nächsten Wochen!