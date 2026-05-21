Der Tatortreiniger II

Der titelgebende Tatortreiniger Heiko »Schotty« Schotte hatte bereits auf dem letztjährigen mittendrin-Festival Begegnungen der besonderen professionellen Art gemacht. Während die Lebendigen Schotty in Diskussionen verwickeln, wischt und schrubbt und putzt er resolut die Überreste menschlichen Daseins weg, das Feierabendbier im Blick. – Schotty ist einfach ein Typ, der nun mal sagt, was er denkt. Dass er dabei oft Leben berührt und verändert, ist eher Kollateral nutzen.

Unter der Regie von Marion Schneider-Bast bringt das Reutlinger Theater vier weitere Episoden aus dem »Tatortreiniger«- Kosmos von Mizzi Meyer alias Theaterautorin Ingrid Lausund auf die Bühne. Als Fernsehserie ist »Der Tatortreiniger« Kult – als Theaterabend muss man ihn gesehen haben.