Der Tatortreiniger II

Forum Theater Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart

Der titelgebende Tatortreiniger Heiko »Schotty« Schotte hatte bereits auf dem letztjährigen mittendrin-Festival Begegnungen der besonderen professionellen Art gemacht. Während die Lebendigen Schotty in Diskussionen verwickeln, wischt und schrubbt und putzt er resolut die Überreste menschlichen Daseins weg, das Feierabendbier im Blick. – Schotty ist einfach ein Typ, der nun mal sagt, was er denkt. Dass er dabei oft Leben berührt und verändert, ist eher Kollateral nutzen.

Unter der Regie von Marion Schneider-Bast bringt das Reutlinger Theater vier weitere Episoden aus dem »Tatortreiniger«- Kosmos von Mizzi Meyer alias Theaterautorin Ingrid Lausund auf die Bühne. Als Fernsehserie ist »Der Tatortreiniger« Kult – als Theaterabend muss man ihn gesehen haben.

Info

Forum Theater Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-12 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-12 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-12 20:00:00 Outlook iCalendar - Der Tatortreiniger II - 2026-06-12 20:00:00 ical
Google Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Der Tatortreiniger II - 2026-06-13 20:00:00 ical
Google Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-14 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-14 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Tatortreiniger II - 2026-06-14 18:00:00 Outlook iCalendar - Der Tatortreiniger II - 2026-06-14 18:00:00 ical

Tags