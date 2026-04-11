Der Tatortreiniger II

Im Tonnekeller im Spitalhof warten neue Aufgaben auf den titelgebenden Tatortreiniger Heiko »Schotty« Schotte: Im Anwesen einer wohlhabenden Dame bereiten ihm ein Sofa und ein Golfschläger Kopfzerbrechen.

Eine einsame alte Frau bringt Schotty in die Bredouille, als der nur zur Wattolümpiade will. In einer Agentur für Religionsvermittlung sieht sich der Tatortreiniger mit einem gänzlich neuen Blick auf das Jenseits konfrontiert. Auf der Tonnebühne diskutiert Schotty mit einem gescheiterten Clown übers Arbeiten, die Kunst und was das eigentlich alles soll. An all seinen Arbeitsorten begegnen ihm wieder sehr kommunikative Menschen, während Schotty putzt und schrubbt und sagt, was er denkt. Dass er dabei oft Leben berührt und verändert, sosehr es seine Nerven auch strapaziert, ist eher Kollateralnutzen.