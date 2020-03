Heinar baut ein Haus auf dem platten Land. Seine Frau Petra ist schwanger. Guter Zeitpunkt also für eine Stadtflucht. Könnte man meinen. Wenn bloß diese Bremsen nicht wären - Au!

Und dass Architektenfreund Markus auch immer alles besser weiß. Hat er Petra nicht eben etwas zu lange auf den Bauch gefasst? Das beobachten zumindest Christina und Thomas, Freunde aus der Stadt, die doch nur für Behaglichkeit und Sicherheit im neuen Heim sorgen wollen. Finanziell greift Schwiegerpapa Kurt unter die Arme, der Heinars Bauvorhaben allerdings von Anfang an skeptisch sieht.

So weit, so Boulevard. Wenn wir diesen Heinar denn je zu Gesicht bekämen. Wenn er denn wirklich nur ein Haus und nicht etwas viel Größeres, Metaphysisches errichten würde, dieser Tempelherr, der nicht umsonst an die Figur aus Lessings »Nathan« denken lässt. Wenn die vertrackte Sprache des jungen, österreichischen Autors Ferdinand Schmalz nicht so viele Assoziationen wecken, Haken schlagen, Doppeldeutigkeiten beinhalten würde, dass man meint, Elfriede Jelinek hätte mit Loriot zusammen das erbauliche Gerüst dazu gezimmert. Kein Satz-Ziegel bleibt hier auf dem anderen, wie Späne rieseln die Pointen aus dem Gebälk, Erzähl- und Zeit-Ebenen wechseln rasant.

Schmalz umkreist das Thema humorvoll und abgründig. Doch geht es ihm um mehr als das Leben von Städtern auf dem Land. Heinar wird zum Sinnsucher in einer unbehausten Welt, vielleicht ein Künstler, vielleicht ein Irrer, der willens ist, in ungeahnte Höhen vorzudringen und damit der Sonne gefährlich nahe kommt. Seine Freunde und seine Familie wollen ihn stets auf dem Teppich halten, einhegen und zur vertraut besenften Grillwurst locken.

Doch der Tempelherr arbeitet an einer neuen Ordnung und stört damit ihre alte. Umbruchzeiten machen Angst.

Dazu schimpfen besorgte Bürger, die »autochthone Landbevölkerung«, missgünstig über den Zaun, bis sie merken, dass Heinars utopisches Bau-Projekt ein Medienspektakel geworden ist und mehr und mehr Jünger findet…

Der 1985 in Graz geborene Autor wurde bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet, u.a. 2017 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Sein Stück »der tempelherr« wurde im März 2019 am Deutschen Theater in Berlin erfolgreich uraufgeführt.

»Es kann gar nicht genug Schmalz-Erbauung geben.« Süddeutsche Zeitung zur

Uraufführung 06. März 2019